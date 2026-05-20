猫が体調不良を察知すると言われる理由4つ

猫は、見た目以上に飼い主の変化をよく見ています。人からすると小さな違いでも、猫にとっては気になるサインになっていることがあります。

まずは、体調不良に気づくと言われる主な理由を見ていきましょう。

1.においの変化を感じ取る

体調が悪いときは、ホルモンや体内の状態が変化し、体臭や呼気が普段と少し変わることがあります。猫は嗅覚が鋭いため、そうしたわずかなにおいの変化にも気づきやすいと考えられます。

人工的な香りよりも、飼い主の“いつものにおい”の変化のほうが、猫には分かりやすいのかもしれません。

2.行動の違いに気づく

動きが遅い、寝ている時間が長い、ごはんの準備をしない、普段の家事をしない――そんな日常のズレも、猫にとっては大きな変化です。

猫は飼い主の生活リズムを意外とよく見ているため、いつもの流れが崩れると気づきやすくなります。一緒に過ごす時間が長い猫ほど、「今日はいつもと違う」と感じやすい傾向がありそうです。

3.声や呼吸の変化を拾う

声のトーンが弱い、話す回数が少ない、咳をする、呼吸のリズムが違うといった変化も、猫が反応するきっかけになります。猫は大きな音だけでなく、静かな違和感にも敏感です。

いつもより部屋が静かだったり、飼い主の動きに元気がなかったりするだけでも、行動が変わることがあります。

4.体温や発汗の変化を感じる

発熱している、逆に冷えている、汗のかき方が変わるなど、体の“温度感”が変わっていることもあります。

猫がやたら近くに来る、一緒に寝たがる、体をくっつけるといった行動は、こうした変化に反応している可能性もあります。特に普段から密着を好む猫では、温度の違いが行動に表れやすいことがあるでしょう。

察知したあとに見せやすい『寄り添う仕草』

猫が体調不良を察知したように見えるときは、その後の行動にも変化が出ることがあります。ただし、その意味は「心配している」だけでなく、猫自身の安心や確認の気持ちが混ざっている場合もあります。

そばに寄ってくる・くっついて寝る

具合が悪い日にやたら近くに来たり、いつも以上にくっついて寝たりする猫もいます。

人から見ると「心配してくれているのかな」と感じますが、実際には、変化を感じた相手の近くにいて確認したい、安心したいという気持ちが重なっていることもあります。

少し離れて見守る・同じ部屋で静かに過ごす

反対に、べったりはしないけれど、同じ部屋にいて静かに見ているタイプの猫もいます。一定の距離を保ちながら、「いつもと違うな」と様子をうかがっているように見えることがあります。

猫は人の病気を言葉のように理解しているのではなく、においや行動、空気の違いを総合的に受け取って反応していると考えると分かりやすいです。

まとめ

猫が飼い主の体調不良を察知すると言われるのは、におい、行動、声、体温などの変化を敏感に感じ取りやすいからです。その反応は、そばに寄る、静かに見守るなど猫によってさまざまですが、「いつもと違う」と感じて行動が変わっている可能性は十分あります。

寄り添う姿を人はつい“やさしさ”として受け取りたくなりますが、猫にとっては安心できる相手の変化を確かめたい気持ちも含まれているのでしょう。無理のない距離で一緒に過ごしながら、その反応を受け止めていきたいですね。