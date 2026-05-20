大リーグのロサンゼルス・ドジャースの3塁コーチの「判断」を巡り、複数の韓国メディアが批判した。

「ドジャースコーチの判断ミス」

ドジャースは2026年5月19日（日本時間）、サンディエゴ・パドレスと対戦し、0−1で敗れた。

試合は、初回にフェルナンド・タティスJr.選手（27）が、ドジャース先発山本由伸投手（27）からソロ本塁打を放ち、パドレスが先制した。

両先発の好投で、パドレス1点リードのまま進み、結局ドジャースは得点することができずに完封負けを喫した。

問題のシーンは6回ドジャースの攻撃だ。

2死走者なしから、キム・ヘソン内野手（27）がライト前ヒットで出塁した。続く大谷翔平選手（31）は、3塁線にボテボテのゴロ。これをキャッチャーがつかんで1塁へ送球した。

これが大きく逸れ、1塁側フェンスに当たってライト方向へと転がった。キムは3塁を回りかけたが、3塁コーチのディノ・イーベル（60）が制止。2死1、3塁とチャンスは続いたが、ムーキー・ベッツ選手（33）がセカンドフライに打ち取られ、無得点に終わった。

走者が俊足のキムということもあり、タイミング的に本塁に生還できた可能性が高かっただけに、悔やまれるプレーとなった。

キムの母国では複数のメディアが、3塁コーチの判断を批判的に報じた。

韓国メディア「SPOTV NEWS」（ウェブ版）は「一体なぜキム・ヘソンを止めたのか...ドジャースコーチの判断ミス」とのタイトルで記事化した。

「キム・ヘソン、同点得点可能だったのに...」

記事では「キム・ヘソンの走力なら十分にホームセーフを狙えるだけの余裕があったにもかかわらず、三塁コーチが止めたのだ。これに対し、現地中継でも『Oh No！』と叫ぶほどだった。キム・ヘソンを止めた後、ドジャースは1、3塁のチャンスを継続したが、ムーキー・ベッツがセカンドフライに終わり、同点のチャンスを逃した」と批判的に報じた。

「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は、「ランナーがキム・ヘソンなのに一体何をしたんだ？ドジャースファンの怒りが爆発！」、「スターニュース」（ウェブ版）は「キム・ヘソン、同点得点可能だったのに...」などのタイトルで速報した。

米メディアの報道によると、デーブ・ロバーツ監督は試合後、3塁コーチの判断に対して「これは難しい判断だった」との見解を示したという。