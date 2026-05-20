NEC佐野航大が去就と代表落選に言及した

オランダ1部NECナイメヘンは現地時間5月17日のゴーアヘッド・イーグルス戦でリーグ戦の全日程を終えた。

MF佐野航大は去就について「これが（NECで）最後の試合になるかどうかは分からない」と話したという。

佐野は今季を3位で終えてUEFAチャンピオンズリーグ（CL）予選への出場権を獲得する躍進を遂げたチームの中心としてプレーした。すでに冬の移籍市場でイングランド・プレミアリーグのノッティンガム・フォレストが最終日に獲得オファーを投じるもクラブが断りを入れたことが明らかになるなど、来季のプレミアリーグなど5大リーグ入りが予想されている。

現地メディア「Voetbal International」に対して試合後の佐野は「まずは休暇を取る」としたうえで「これが（NECで）最後の試合になるかどうかは分からない。まだ他のクラブからオファーは来ていないから、何も知らない。移籍はいつも難しいもの。噂は耳にするし、みんなが僕の退団を予想しているのは分かるけど、まだそこまでには至っていない」と話したという。

また、佐野は北中米共催ワールドカップ（W杯）への日本代表に落選したことについて「もちろん代表入りを期待していたし、残念ですが、日本には優秀な選手がたくさんいます。監督の判断は理解できます。W杯に出場することは夢です。これからの4年間に集中して、必ず出場します」と話し、兄のMF佐野海舟やチームメートのFW小川航基、元同僚FW塩貝健人の選出もあったことで「彼らがメンバー入りしたことを本当に嬉しく思います。彼らには『オランダに勝て！』と伝えてあります」とも明かしたという。

ノッティンガムからのオファーは2000万ユーロ（約36億9000万円）級だったとされる佐野だが、夏の移籍市場でステップアップをすることになるのか注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）