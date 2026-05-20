U-17日本は準決勝ウズベキスタンに勝利

サウジアラビアで開催されているAFC U-17アジアカップ（アジア杯）の準決勝が5月19日に行われ、日本代表は前回王者のウズベキスタン代表と対戦して1-1の末にPK戦で3-2で勝利して決勝進出を果たした。

試合終盤まで1点ビハインドだった日本だが、後半アディショナルタイム（AT）7分にDFエゼモクェ・チメヅェ海が劇的な同点ゴールを決めて敗退の危機から救った。

前半28分にPKから失点して1点ビハインドとなった日本は、その後もウズベキスタンに押し込まれる展開になるが、最少失点で折り返す。後半に反撃に転じた日本だが、なかなかゴールが奪えないまま時間が過ぎていった。

試合の最終盤には長身のDFを最前線へ上げるパワープレーを仕掛ける。そして後半AT7分に実る。後方からのロングボールをDF元砂晏翔仁ウデンバがエリア内で折り返す。DFがクリアしようとしたところに詰めたエゼモクェがゴールに押し込み、劇的な同点ゴールとなった。

SNS上では「ラストプレーで日本がパワープレー成功とは、新時代を感じる」「よくPKまで持ち込んだ」「優勝してくれ！」「劇的すぎだろ」「諦めてたらそこで終わりですよ」「素晴らしい！」「よう追いついた」「えっぐ」「日本の救世主」といったコメントが寄せられた。

この劇的な同点ゴールもあって、日本はPK戦で勝利。2大会ぶりの優勝に王手をかけている。（FOOTBALL ZONE編集部）