今日20日(水)も関東地方は晴れて、最高気温30℃以上の真夏日が続出となるでしょう。ただ、天気はゆっくり下り坂。今夜は広く雨となり、明日21日(木)は本降りとなるでしょう。東京都心の最高気温は、今日20日(水)30℃→明日21日(木)22℃、北風で体感はグッとヒンヤリ感じられそうです。日々の気温差にご注意下さい。

関東は午前10時台から30℃超えの所も

今日20日(水)も関東は晴れて、強い日差しと南風で気温がグングン上がっています。午前10時台には、八王子市(東京)や鳩山町(埼玉)、秩父市(埼玉)で最高気温30℃を超えました。東京都心も午前10時過ぎには28.6℃と、すでに昨日19日(火)の最高気温と同じです。





午後は更に気温が上がり、最高気温は前橋・熊谷・秩父32℃、宇都宮・さいたま31℃、東京都心・横浜・水戸30℃、千葉28℃の予想です。昨日19日(火)と同じくらいですが、湿度が少し高くなるため、こまめに休憩や水分をとり熱中症に注意しましょう。

今夜(20日)から雨 明日21日(木)は激しく降る所も

湿度が上がるのは、天気がゆっくり下り坂だからです。関東では午後は次第に雲が多くなり、18時以降はパラパラ降り出す所があるでしょう。21時以降は、東京都心を含めて広く雨となりそうです。



明日21日(木)は一日を通して雨となり、昼前〜昼過ぎは神奈川など沿岸部を中心に雷を伴い、激しく降る所があるでしょう。



雨は、22日(金)の日中いっぱい続く見込みです。



今週末にかけて、「梅雨のはしり」のようなぐずついた天気が続く見込みです。関東甲信の梅雨入りの平年は6月7日ごろですが、本格的な雨の季節を前に、側溝の掃除など早めにすませておきましょう。

激しい気温差に注意 東京都心は今日30℃→明日22℃

このところ季節先取りの暑さが続き、17日(日)は東京都心で最高気温30.2℃と、今年初めて真夏日となりました。



今日20日(水)も関東は30℃以上の真夏日が続出となりますが、明日21日(木)は一日を通して雨で、気温は朝からほとんど上がらない見込みです。



東京都心の予想最高気温は、

今日20日(水)30℃→明日21日(木)22℃

と、気温差が大きくなります。



明日21日(木)は北よりの風で、予想気温の数字以上にヒンヤリ感じられそうです。重ね着など、服装でうまく調節しましょう。