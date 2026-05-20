

パク・ユチョン

パク・ユチョンが19日、年末の東京国際フォーラムホールA公演とニューアルバムのリリースを発表した。

19日、ツアーファイナルをZepp Hanedaで締め括ったパク・ユチョン。

7月1日にリリースされるミニアルバム「Yesterday,I,Tomorrow」はユチョン作詞・作曲の２曲とダンスナンバー３曲を収録。リリースイベントも予定されており詳細は追って発表される。

また12月17日には自身最大のキャパシティとなる東京国際フォーラムホールAでコンサートを開催する。ファンクラブ会員限定で先行受付がスタートしている。

作品情報

公演概要

PAKU YUCHUNJapan 3rd Mini Album「Yesterday,I,Tomorrow」2026.7.1RELEASEPARK YUCHUN

CONCERT 2026（仮）日時：2026年12月17日（木） 開場：17時00分

開演：18時00分会場：東京国際フォーラムホールA料金：全席指定13,000円（税込）学生席6,500円（税込）FC先行受付：5月19日（火）21時00分〜5月25日（月）23時59分