☆阪神―中日（１８：００・甲子園）阪神＝茨木、中日＝マラー

阪神の佐藤は１９日の中日戦で３打数３安打（３打点）と自身今季８度目の猛打賞（３安打以上）。２４年に並び、自身最多となった。２０日の中日戦で９度目をマークすると自身のシーズン最多を更新する。佐藤の今季の猛打賞は

月・ 日 相 手 安打

４・ ４ 広 島 ４

７ ヤクルト ４

１２ 中 日 ３

２１ ＤｅＮＡ ３

３０ ヤクルト ３

５・ １ 巨 人 ３

２ 巨 人 ４

１９ 中 日 ３

対戦相手別では巨人、ヤクルト、中日が２度ずつで最多だ。現在チームの試合数４２で８度。これをシーズン１４３試合に換算すると今季は２７度の猛打賞となるペースだ。猛打賞のシーズン最多は２０１０年の西岡剛（ロッテ）、２０１５年の秋山翔吾（西武）の２７で、このペースでいけばそこに並ぶことになる。阪神の４番はこのまま安打を量産することができるか。

（その他のカード）

☆広島―ＤｅＮＡ（１８：００・マツダスタジアム）広島＝森、ＤｅＮＡ＝島田

☆日本ハム―楽天（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝福島、楽天＝前田健

☆西武―ロッテ（１８：００・県営大宮）西武＝菅井、ロッテ＝毛利

☆オリックス―ソフトバンク（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝エスピノーザ、ソフトバンク＝藤原

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順