【ＮＰＢ今日の見どころ】阪神の佐藤輝明が自己新のシーズン９度目猛打賞なるか 今季は猛打賞プロ野球最多２７度ペース
☆阪神―中日（１８：００・甲子園）阪神＝茨木、中日＝マラー
阪神の佐藤は１９日の中日戦で３打数３安打（３打点）と自身今季８度目の猛打賞（３安打以上）。２４年に並び、自身最多となった。２０日の中日戦で９度目をマークすると自身のシーズン最多を更新する。佐藤の今季の猛打賞は
月・ 日 相 手 安打
４・ ４ 広 島 ４
７ ヤクルト ４
１２ 中 日 ３
２１ ＤｅＮＡ ３
３０ ヤクルト ３
５・ １ 巨 人 ３
２ 巨 人 ４
１９ 中 日 ３
対戦相手別では巨人、ヤクルト、中日が２度ずつで最多だ。現在チームの試合数４２で８度。これをシーズン１４３試合に換算すると今季は２７度の猛打賞となるペースだ。猛打賞のシーズン最多は２０１０年の西岡剛（ロッテ）、２０１５年の秋山翔吾（西武）の２７で、このペースでいけばそこに並ぶことになる。阪神の４番はこのまま安打を量産することができるか。
（その他のカード）
☆広島―ＤｅＮＡ（１８：００・マツダスタジアム）広島＝森、ＤｅＮＡ＝島田
☆日本ハム―楽天（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝福島、楽天＝前田健
☆西武―ロッテ（１８：００・県営大宮）西武＝菅井、ロッテ＝毛利
☆オリックス―ソフトバンク（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝エスピノーザ、ソフトバンク＝藤原
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順