ヤクルト、阪神の２強ムードだったセ・リーグが混沌としてきた。要因は巨人の快進撃。５月１０日の中日戦から１９日のヤクルト戦まで、阿部監督就任後最長タイとなる７連勝を飾り、一気に上位に迫ってきた。

５月９日に首位ヤクルトから５・５ゲーム差の４位だった巨人は、わずか１０日間で一気に１・５ゲーム差まで急接近。現在は１位ヤクルトから１差で２位阪神、さらに０・５差で巨人が続く。短期間で３強に様変わりした格好だ。

岡本がメジャーに移籍して破壊力は下がったが、平山、佐々木、浦田ら若手が頭角を現している。１９日のヤクルト戦では、不振に苦しんでいた戸郷が７回無失点と復活勝利。７連勝のうち、２点差以内が６試合と派手さはないが、チーム全体に勝ち切る力がつきつつある。

さらに、１９日には前週５戦５登板だったマルティネスに休養を与えたり、先に手を打つ形で先発陣の登板間隔をあけるなど、長いシーズンを見据えた起用も目立ち、他球団にとっては不気味さを増しているだろう。

２６日からは交流戦がスタート。巨人はその前の２カードで、ヤクルトと２試合、阪神と３試合を戦う。まだシーズンは序盤だが、セ・リーグの行方を占う上でも大事な１週間となるかもしれない。