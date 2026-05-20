◆大相撲 ▽夏場所１１日目（２０日、両国国技館）

西序二段３７枚目・翔盛（中村）が、西序二段５０枚目・瑞天龍（境川）をすくい投げで下して、無傷の６連勝とした。「先場所の序ノ口ではできなかったことがある。前回は悔いが残ったので、悔いが残らないようにやりたい」と語った。

翔盛は大分・中津東高を経て、１月の初場所で初土俵、春場所は序ノ口で６勝を挙げて優勝決定ともえ戦まで進んだ。場所前は新弟子らが相撲の基礎を学ぶ相撲教習所に通っている。中村部屋は創設時から稽古の２部制を採用していることもあり、午前は相撲教習所の稽古、午後は部屋の稽古と、１日２回まわしを締める多忙な日々を送っている。

相撲教習所の稽古は、アマチュア相撲の経験があり実力のある力士が集まるＡ土俵で稽古。同じ土俵には旭富士（伊勢ケ浜）、天昇山（玉ノ井）、和歌ノ富士（春日野）ら実力者がそろっており、なかなか勝つことはできていないという。先場所三段目最下位格付け出しでデビューした甲斐田（春日野）とも同土俵で稽古を重ねていて、同学年ということもあり「いい稽古ができている」と刺激を受けている。