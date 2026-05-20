兵庫県たつの市の住宅で血を流して死亡しているのが見つかった母親と娘について、母親のほうに比較的多くの刺し傷があったことが分かりました。中継です。

遺体が見つかった、たつの市の住宅の前です。午前10時ごろから警察による鑑識作業が始まり、物々しい雰囲気に包まれています。

近隣住民

「昔から住んでる人が多いから。みんな顔見知りやから、入ってくる車もだいたい分かる」

きのう午前10時半ごろ、たつの市の住宅で、この家に住む田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのを警察官が見つけました。

捜査関係者によりますと、知人を名乗る人から「数日前から連絡が取れない」と交番に相談があり、警察官が駆けつけると、母の澄恵さんが玄関付近で、次女の千尋さんが廊下で、いずれもあお向けに倒れていたということです。

2人の遺体の上半身には、それぞれ複数の刺し傷がありましたが、母の澄恵さんに比較的多くの傷があったことが捜査関係者への取材で新たにわかりました。

玄関に鍵はかかっておらず、現場から凶器も見つかっていないということで、警察は殺人事件の可能性も視野に捜査を進めています。