鹿児島県・与論町で最大震度5強の強い地震

20日午前11時46分ごろ、鹿児島県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は沖縄本島近海で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5強を観測したのは、鹿児島県の与論町です。

【各地の震度詳細】

■震度5強

□鹿児島県

与論町

■震度5弱

□鹿児島県

知名町

■震度4

□鹿児島県

天城町 和泊町

■震度3

□鹿児島県

徳之島町 伊仙町 瀬戸内町



□沖縄県

名護市 国頭村 大宜味村

今帰仁村 本部町 恩納村

伊平屋村 伊是名村 うるま市

北谷町 西原町

■震度2

□鹿児島県

奄美市 喜界町



□沖縄県

東村 宜野座村 金武町

伊江村 粟国村 那覇市

宜野湾市 浦添市 糸満市

沖縄市 豊見城市 南城市

読谷村 嘉手納町 北中城村

中城村 与那原町 南風原町

座間味村 渡名喜村 八重瀬町

■震度1

□鹿児島県

大和村 宇検村 鹿児島十島村



□沖縄県

渡嘉敷村 久米島町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。