鹿児島県で最大震度5強の強い地震 鹿児島県・与論町
鹿児島県・与論町で最大震度5強の強い地震
20日午前11時46分ごろ、鹿児島県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は沖縄本島近海で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。
最大震度5強を観測したのは、鹿児島県の与論町です。
【各地の震度詳細】
■震度5強
□鹿児島県
与論町
■震度5弱
□鹿児島県
知名町
■震度4
□鹿児島県
天城町 和泊町
■震度3
□鹿児島県
徳之島町 伊仙町 瀬戸内町
□沖縄県
名護市 国頭村 大宜味村
今帰仁村 本部町 恩納村
伊平屋村 伊是名村 うるま市
北谷町 西原町
■震度2
□鹿児島県
奄美市 喜界町
□沖縄県
東村 宜野座村 金武町
伊江村 粟国村 那覇市
宜野湾市 浦添市 糸満市
沖縄市 豊見城市 南城市
読谷村 嘉手納町 北中城村
中城村 与那原町 南風原町
座間味村 渡名喜村 八重瀬町
■震度1
□鹿児島県
大和村 宇検村 鹿児島十島村
□沖縄県
渡嘉敷村 久米島町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。