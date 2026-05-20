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鹿児島県・与論町で最大震度5強の強い地震

20日午前11時46分ごろ、鹿児島県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は沖縄本島近海で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5強を観測したのは、鹿児島県の与論町です。

【各地の震度詳細】

■震度5強
□鹿児島県
与論町

■震度5弱
□鹿児島県
知名町

■震度4
□鹿児島県
天城町　和泊町

■震度3
□鹿児島県
徳之島町　伊仙町　瀬戸内町

□沖縄県
名護市　国頭村　大宜味村
今帰仁村　本部町　恩納村
伊平屋村　伊是名村　うるま市
北谷町　西原町

■震度2
□鹿児島県
奄美市　喜界町

□沖縄県
東村　宜野座村　金武町
伊江村　粟国村　那覇市
宜野湾市　浦添市　糸満市
沖縄市　豊見城市　南城市
読谷村　嘉手納町　北中城村
中城村　与那原町　南風原町
座間味村　渡名喜村　八重瀬町

■震度1
□鹿児島県
大和村　宇検村　鹿児島十島村

□沖縄県
渡嘉敷村　久米島町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。