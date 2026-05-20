滝沢眞規子、次女の高校卒業式でイギリスへ 夫婦でのサイクリング姿に「絵になる」「ハリーポッターの世界」の声
3児の母でモデル・滝沢眞規子（47）が19日、自身のインスタグラムを更新。次女の高校卒業式で訪れたイギリスで、家族時間を満喫する仲むつまじい夫婦2ショットを公開した。
【写真】「ハリーポッターの世界みたい」イギリスでサイクリングを楽しむ滝沢眞規子の夫婦2ショット ※13枚目
滝沢は「London」とつづり、次女の留学先イギリスでのひとときを捉えた写真を複数枚公開。ロンドンの象徴的な美しい街並みと、そこを走る真っ赤な2階建ての“ロンドンバス”の写真など、イギリスの伝統とモダンなカルチャーが詰まった写真を披露している。
最後には、ロンドンの街中で撮影された、夫でファッションデザイナー・滝沢伸介氏とサイクリングを楽しむ夫婦2ショットも公開。笑顔あふれる2ショットからは、つかの間の家族時間を満喫する仲むつまじい様子が伝わってくる。
投稿には「なんと素敵なご夫婦」「何よりも幸せな時間ですね」「とってもいいお写真」「絵になる〜」「ハリーポッターの世界みたい」などと、仲むつまじい姿に反響が寄せられていた。
【写真】「ハリーポッターの世界みたい」イギリスでサイクリングを楽しむ滝沢眞規子の夫婦2ショット ※13枚目
滝沢は「London」とつづり、次女の留学先イギリスでのひとときを捉えた写真を複数枚公開。ロンドンの象徴的な美しい街並みと、そこを走る真っ赤な2階建ての“ロンドンバス”の写真など、イギリスの伝統とモダンなカルチャーが詰まった写真を披露している。
投稿には「なんと素敵なご夫婦」「何よりも幸せな時間ですね」「とってもいいお写真」「絵になる〜」「ハリーポッターの世界みたい」などと、仲むつまじい姿に反響が寄せられていた。