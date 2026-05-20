中国の習近平国家主席は北京を訪問しているロシアのプーチン大統領とまもなく首脳会談を行います。先週の米中首脳会談を受け、イラン情勢やウクライナ情勢についても議論される見通しです。

プーチン大統領はこのあと、人民大会堂前での歓迎式典に参加し、その後、習近平国家主席との首脳会談に臨む予定です。

プーチン大統領は日本時間のきょう未明、北京の空港に到着し、中国の王毅外相らに出迎えられました。

ロシア プーチン大統領

「現在、ロ中関係は、確かにかつてない高みに達している。主権の防衛や国家の統一を含む両国の核心的利益に関わる問題において互いに支持し合っている」

会談に先立ち、プーチン大統領はメッセージ動画で、両国それぞれが重要視しているウクライナや台湾について、互いの立場を尊重することを強調するとともに、結束してアメリカに対抗していく姿勢を打ち出しています。

また、中国外務省の報道官は、きのうの会見で「中国とロシアは新時代における全面的な戦略的協力パートナーである」と述べるなど、両国関係の重要さを改めて訴えました。

習主席としては、トランプ大統領との会談に続き、プーチン大統領と会談することで、その存在感を世界にアピールする場ともなりそうです。