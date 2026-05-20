『鬼滅の刃』色気ヤバい！胡蝶しのぶ＆栗花落カナヲのufotable公式絵「ビジュ良すぎ」「惚れてまう」
『鬼滅の刃』のスペシャルイベント『鬼滅の刃×ユネッサン 箱根温泉譚 〜藤の花の休息〜』が、7月18日〜10月4日にかけて開催されることが決定した。また、イベント開催を記念して、箱根小涌園を満喫するキャラクター5人のufotable描き下ろしイラストが公開されると、ネット上で話題になっている。
【画像】色気ヤバい！濡れ髪の胡蝶しのぶ＆栗花落カナヲ 公開された新ビジュアル
同イベントは、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』をはじめ、作品の世界観を全身で体感できるイベント。コラボ風呂、コラボサウナ、コラボチケット、コラボドリンク、コラボグッズ、コラボルーム、コラボ宿泊プランなどの企画を実施していき、詳細は後日発表される。
公開されたイラストは、竈門炭治郎、我妻善逸、冨岡義勇、胡蝶しのぶ、栗花落カナヲの湯上りイラストとなっている。
湯上りをイメージしたイラストで、しのぶやカナヲの姿にネット上では「しのぶさん、凄く色っぽくてすてき」「ど、ど、どした！カナヲちゃんめっちゃ色気が… 余が男性なら完全に惚れてまうで」「風呂上がりのカナヲちゃん、なんか色っぽい…髪がツヤツヤで顔真っ赤っか」「ビジュ良すぎて神だし皆肌や髪ツヤツヤだしもう言葉じゃ言えないくらい最高だし神です！」などと反応している。
【画像】色気ヤバい！濡れ髪の胡蝶しのぶ＆栗花落カナヲ 公開された新ビジュアル
同イベントは、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』をはじめ、作品の世界観を全身で体感できるイベント。コラボ風呂、コラボサウナ、コラボチケット、コラボドリンク、コラボグッズ、コラボルーム、コラボ宿泊プランなどの企画を実施していき、詳細は後日発表される。
湯上りをイメージしたイラストで、しのぶやカナヲの姿にネット上では「しのぶさん、凄く色っぽくてすてき」「ど、ど、どした！カナヲちゃんめっちゃ色気が… 余が男性なら完全に惚れてまうで」「風呂上がりのカナヲちゃん、なんか色っぽい…髪がツヤツヤで顔真っ赤っか」「ビジュ良すぎて神だし皆肌や髪ツヤツヤだしもう言葉じゃ言えないくらい最高だし神です！」などと反応している。
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