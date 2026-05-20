元モーニング娘。のタレント辻希美（38）が、19日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。息子が生まれる前の衝撃的な出来事を明かした。

番組は「男の子ママの悩み」の特集で、辻と、内田恭子、高城亜樹、hitomiがゲスト出演。シソンヌ長谷川忍も参加した。

長女（18）長男（15）二男（13）三男（7）二女（0）の5人を育てる辻は、「真ん中が3人、男なのでヤバイですね」と切り出すと、「私、アバラ折られてるんですよ」と話し、共演者から驚きの声が上がった。

辻は「長男がおなかの中にいる時、胎動が激しすぎて、アバラ折れてる」と回想。「生まれる前から男なんだ、という感じの力強さがあって」と話した。

さらに「女の子を育てた後に男の子だったので、全然違う育児。育て方も違うし考え方も違うし」と説明。「女の子って、学校の準備とかも、全部自分でなんとなく期限守ったりとか、準備も明日何か持っていかなきゃいけない、とかあるんですけど、男の子はそういうのもできないので。移動教室の物とかも、1日目、2日目、3日目、とか書いてあげないとできないんですよね」と、育児の差を話した。内田も「ワンデイパックにしますよね」と同意した。