18日、厚生労働省は従業員の心理的負荷を調べるストレスチェックについて2028年4月から全事業所で義務化する方針を明らかにした。

これまで50名以上の従業員が在籍している事業所では年1回のストレスチェックが実施されてきたが、改正労働安全衛生法が25年5月に成立したことを受け、、28年4月からは人数に関係なく全ての従業員がストレスチェックを受けることになるという。

ストレスチェックとは、事前に調査票を配布し、場合によっては専門医師による面接指導のほか、職場環境の改善などを行っていくという制度であり、前出のように既に50名以上の企業では実施することが義務付けられていた。だが、新しい制度故に目に見えた改善があったのかについての検証はほぼ行われていないのが現状である。

そのため今回のストレスチェックの義務化についてネットでは「やる意味をあまり感じない」「全事業が行っても問題の解決に導けるとは思えない」などさまざまな声が相次いだ。特にストレスチェックは、個人のプライバシーや会社に対する不満などが色濃く出てしまうため検査内容の流出を恐れる声も多いようだ。

厚生労働省のホームページでは当然、「個人情報が適切に保護され不正な目的で使用されない」と明記されているが、リテラシーの低い企業ではストレスチェックをきっかけとして個人攻撃や口止め行為が行われる可能性を不安視する声は未だ多い。

ストレスチェックは果たして全従業員のためになるのだろうか……。