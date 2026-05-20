◆ベルギー１部・プレーオフ２ ▽第９節 ゲンク０―０アントワープ（１９日、セゲカ・アレナ）

ゲンク所属の日本代表ＭＦ伊東純也は先発出場し、後半４５分までプレー。試合は２戦連続でスコアレスドローに終わった。

Ｗ杯メンバーに選出された伊東は、この試合でもキレのある動きを見せた。前半６分、中央でボールを受けるとドリブルで運び、切り返しから左足シュート。これはＧＫの正面を突いた。９分にゲンクはＦＷビバウドがヘディングでネットを揺らしたが、オフサイドとなった。

その後も３６分にゲンクＭＦ横山歩夢がカットインから右足、さらにはこぼれ球を再び右足ミドルで狙うも、いずれもアントワープ守護神のＧＫ野沢大志ブランドンにセーブされた。前半終了間際にもＤＦエルワディのシュートがポストをたたいた。

後半もゲンクのペースで進むも、ＧＫ野沢が再三の好セーブ。後半２８分にも左クロスをゴール前でコントロールした伊東が振り向きざまに右足シュートを放つも、これも野沢に止められた。また、アントワープＤＦ綱島悠斗がフル出場した。