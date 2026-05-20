モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が19日、自身のインスタグラムを更新。“19号車の日”のブルーのコスチューム姿を披露した。

「#19号車の日 みんな写真いっぱい載せてね」とつづり、スーパーGTのGT500クラスに参戦する19号車「TGR TEAM WedsSport BANDOH」のレースアンバサダーユニット「WedsSport Racing Gals」のブルーのコスチューム姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「どの角度からみても最強」「めっちゃ素敵」「綺麗過ぎて女神様にしか見えません」「毎日素敵な真琴さんですね」「超可愛いです」などの声が寄せられている。

南は、2014年に「PACIFIC FAIRIES」としてレースクイーンデビュー。23年から「Weds Sport Racing Gals」として活動。神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H86。足のサイズは24センチ。血液型B。趣味はアニメ鑑賞。特技は少林寺拳法。