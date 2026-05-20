【キル フェ ボン】さくらんぼやマンゴー、メロン、桃など夏の果実を使ったタルトが新登場!

タルト専門店「キル フェ ボン」は、2026年6月1日から全12店舗で、夏メニューの販売を開始する。

旬のさくらんぼやマンゴー、メロン、桃など夏の果実を使ったタルトが順次登場する。夏メニューでは新たに約14種(※店舗限定も含む)のタルトを用意した。

【キルフェボン 夏の新作タルト10品の画像はこちら】

※記事中の価格はいずれも税込表記。

◆「特選 “佐藤錦”のタルト」

はじける食感と、甘酸っぱく爽やかな味わいの“佐藤錦”をふんだんに並べたタルト。カスタードクリームにフロマージュブランを加えたムースとサクサクのタルト、サクランボの王様“佐藤錦”の組み合わせが楽しめる。

※時期により、さくらんぼの色が異なる場合がある。

販売期間:6/1〜6/30の販売予定

価格:piece 2,300円 / whole (21cm) 18,403円

◆「南国フルーツのタルト」

ココナッツ風味のカスタードクリームにパイナップル･パパイヤ･マンゴー･バナナなどのフルーツを飾ったタルト。15〜17cmの小サイズホールケーキも用意している。

販売期間:6/1〜7/31の販売予定

価格:piece 1,310円 / whole (25cm) 13,100円 / whole (21cm) 9,950円

◆「パッションフルーツとチーズのムース」

サクサクのパイにさわやかなパッションフルーツのムース･チーズのムース、フランボワーズのジャムを重ね、フワフワのメレンゲで包んだ。トッピングにイチゴをのせている。

販売期間:6/1〜6/30の販売予定

価格:piece 1,110円 /whole (21cm) 11,100円

◆「特選 宮崎県産 マンゴーのタルト」

甘み、香り、ねっとりとした舌触り、濃厚な味わいの宮崎県産マンゴーにまろやかなカスタードクリームと甘酸っぱいフランボワーズを合わせた。

販売期間:5月下旬〜7月下旬の販売予定

価格:piece 3,898円 / whole (25cm) 38,988円

◆新作「輪花型 色とりどりのフルーツとチーズムースのタルト」

キルフェボンオリジナルの輪花型タルトに、ラ･フランスとチーズムースを流し、色とりどりのフレッシュフルーツをたっぷりと飾った。風味豊かなル ガール クリームチーズを使用したチーズムースに、みずみずしいフルーツを合わせ、さわやかで奥行きのある味わいに仕上げた。

販売期間:6/1〜6/21の販売予定

価格:piece 1,620円 / whole (25cm) 16,200円 / whole (17cm) 8,820円

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◆「熊本県産 “肥後グリーンメロン”のタルト」

「熊本県産 “肥後グリーンメロン”のタルト」whole (25cm) 16,000円

肥後グリーンは、きめ細かな翡翠色の果肉とたっぷりの果汁が特徴で、糖度が高く非常に甘みが強いのが特徴。カスタードクリームにイチゴとオレンジのジャム、マスカルポーネチーズをあわせた爽やかなクリームと合わせた。

販売期間:6/1〜6/15の販売予定

価格:piece 1,600円 / whole (25cm) 16,000円

◆「桃とミルクプリンのタルト」

ほんのり甘いビスケットのようなタルトに軽い口あたりのミルクプリンと桃ジャムを重ね、フレッシュな桃をたっぷりとしきつめた。シンプルな組み合わせと、桃ゼリーとチャービルの甘くさわやかな香りが桃の風味をひきたてる。

販売期間:6/16〜7/17の販売予定

価格:piece 1,310円 / whole (25cm) 13,100円

◆「桃のタルト」

バター風味豊かな練りパイにカスタードクリームを詰め、甘く果汁たっぷりの桃をのせて仕上げた。15〜17cmの小サイズホールケーキも用意している。

販売期間:6/16〜8/31の販売予定

価格:piece 1,410円 / whole (25cm) 14,100円 / whole (21cm) 10,740円

◆「静岡県菊川産 2026年 深蒸し菊川新茶のタルト」

まろやかでコク深い味わいの深蒸し茶、遠州発祥の製法で作られた茶葉が主役のタルトが登場する。ザクザク食感の緑茶入りのサブレに、緑茶とホワイトチョコを合わせた生地を流し、緑茶入りのクリームで仕上げた緑茶づくしのタルト。

※地理的表示(GI)保護制度に登録された「深蒸し菊川茶」を使用している。

販売期間: 6/1〜7/17の販売予定

価格:piece 1,040円 / whole (25cm) 10,400円

◆「特選 “佐藤錦”のキャンドルナイトケーキ」

贅沢に飾った“佐藤錦”とロウソクの灯火をイメージして仕上げた、キャンドルナイト限定タルト。サクランボの蜂蜜を効かせたなめらかなチーズムースと風味豊かな杏仁ムースを組み合わせた。旬の“佐藤錦”をたっぷりとのせ、サワーチェリーソースで仕上げた、1年のうち2日間だけのスペシャルな味わい。

販売期間: 6/20、6/21の2日間限定販売

価格:piece 1,620円 / whole (25cm) 16,200円

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