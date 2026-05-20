【SVD Sniper Rifle Ultra Grade (AEG)】 6月11日 発売予定 価格：39,800円

EMG JAPAN (KA)は、King Arms製造の電動ガン「SVD Sniper Rifle Ultra Grade (AEG)」を6月11日に発売する。価格は39,800円。

本商品は黒い樹脂製のハンドガードとストックを装備した後期生産型SVDをモデルアップした電動ガン。実銃同様のスチールプレスとダイキャストパーツを組み合わせて、独特のスマートなフォルムが再現されている。

レシーバー右側面のセレクターレバーでは、セミオート/セーフティの切替を行ない、トリガーガード前方基部にある小さいレバーで、フルオートモードも選択が可能となっている。

スチールプレス製の外装がリアルなマガジンは、装弾数200発の多弾式となっている。

「SVD Sniper Rifle Ultra Grade (AEG)」商品概要

・全長：1,215 mm

・重量：2,980g

・インナーバレル：494mm

・装弾数：200発

・動力源：7.4Vスティックタイプリポバッテリー

・参考初速： m/s (0.20g使用・適正ホップ時)

・発射モード：セーフティ/セミオート/フルオート

・ホップアップ：ダイヤル型可変式

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