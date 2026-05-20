ぬいぐるみと一緒に、頑張れ美脚エクササイズ！

運動は毎日続けるから結果が出る。それは知ってます。でも楽しいことがないとモチベーションが続かない…。ならば、ぬいぐるみと一緒に体を動かすのはいかが？ MUGYUUUSは420gの重さがあるぬいぐるみで、トレーニングはもちろん、“ながらエクササイズ”の相棒としても有能。かわいさに癒されつつ、レッツ運動！

太ももに挟んでスクワット、下半身の引き締めに

MUGYUUUSを太ももにしっかり挟み、手を胸の前でクロスさせ、ゆっくりスクワット。お尻と太ももの大きな筋肉に作用するので、毎日続ければ下半身が引き締まる！

むぎゅーっと挟んでインナーマッスルに作用！

内ももにMUGYUUUSをギュッと挟んで座ることで、内転筋や骨盤底筋に作用。挟むことで、“O脚”や“骨盤の歪み”の原因にもなる、脚を組むという姿勢を防ぐこともできます。

足首で挟んで脚を上へ。太ももとお腹にくる〜！

寝転んで腕はハの字に開き、両足を揃えて足首でMUGYUUUSを挟み、そのまま脚を上に持ち上げてキープ。股関節や下半身の引き締めに効果的。MUGYUUUSを落とさないよう注意！

4種類のかわいこちゃんたち。どの動物と一緒に運動する？

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ドリームズ MUGYUUUS（むぎゅーず）

両手に乗るくらいのぬいぐるみは、重さ420gあるのでウェイトとしても活躍。眺めて撫でて癒される上、運動にも役立つという万能ぬいです。ビーグル、ネコ、ウサギ、パンダ 各 \2,750（ドリームズ）