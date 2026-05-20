【超獣機神ダンクーガ+断空剣オプションパーツセット】 5月発売予定 価格：15,180円

アオシマは「超獣機神ダンクーガ+断空剣オプションパーツセット」を5月に発売する。価格は15,180円。

本商品はTVアニメ「超獣機神ダンクーガ」の主役メカ「ダンクーガ」のプラモデル。強化ウイング、断空剣を装備したプロポーションにこだわった商品となる。あえて変型合体を表現せず、可動とポージングに注力している。

色分け成型、接着剤不要のスナップキットモデル、さらに塗装済みキャノピーパーツで塗装しなくても設定に近い雰囲気に組み上がる。頭頂高約24cm、全高約29cmのビッグサイズで、弾空剣を構え腰を落としたどっしりしたポーズを楽しめる。

さらにアオシマオンラインショップ限定で飛行ブースター「ダイガン」を装備した姿の「超獣機神ダンクーガ+ダイガンオプションパーツセット アオシマオンラインショップ限定版」も同時発売。こちらの価格は15,180円。

・オンラインショップ商品ページ

【ダイガンオプションパーツセット】

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