この先5月21日(木)〜6月2日(火)は、九州から東北でたびたび雨が降るでしょう。21日(木)は中国地方や北陸、東海、関東甲信で警報級の大雨となる恐れがあります。関東で日々の気温差が大きく、東京都心では22日(金)は最高気温が17℃と薄着ではヒンヤリしそうです。

21日〜29日はたびたび雨

21日(木)は前線上の低気圧が本州付近を通過する予想です。九州から東北にかけて広く雨や雷雨で、激しい雨の降る所があるでしょう。中国地方や北陸、東海、関東甲信で警報級の大雨となる恐れがあります。22日(金)も東海から東北の太平洋側で雨が降りやすいでしょう。





23日(土)から24日(日)は本州付近で晴れ間は出ますが、関東など所々で雨が降りそうです。25日(月)は日差しが届くでしょう。26日(火)は九州や四国で、27日(水)は九州から東海にかけて雨が降りそうです。

関東で日々の気温差大

関東で気温の変化が大きくなりそうです。東京都心の最高気温は、今日20日は29℃と真夏日に迫る暑さですが、21日(木)は22℃と5月上旬並みに、22日(金)は17℃と4月上旬並みとなるでしょう。半袖だと、ヒンヤリと感じられそうです。晴れる25日(月)は28℃と再び7月上旬並みの暑さとなるでしょう。



日々の寒暖差が大きくなりますので、服装で上手に調節してください。

28日以降は天気は短い周期で変化

28日(木)も九州から東北で雨が降るでしょう。29日(金)は本州付近では晴れるでしょう。30日(土)は九州から関東で、31日(日)は関東から東北で雨が降りそうです。6月1日(月)以降は本州付近では晴れるでしょう。北海道は29日(金)から6月1日(月)は雨の降る日が多くなりそうです。沖縄は梅雨空は続かず、30日(土)以降は梅雨の晴れ間となるでしょう。



最高気温は東海から西では30℃くらいまで上がる日が多く、季節先取りの暑さの日が多くなりそうです。