黄金ルーキーが一軍デビュー戦でいきなりプロ初安打を放った。

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阪神ドラフト1位の立石正広（22=創価大）が19日に一軍初昇格。中日戦に「6番・左翼」でスタメン出場すると、二回先頭の第1打席で、中日・金丸の初球の直球を中前にはじき返した。

広島、日本ハムの3球団が1位で競合。鳴り物入りで阪神に入団したものの、度重なる故障で出遅れていた。

まずは1月の新人合同自主トレ中に右脚を肉離れ。3月に二軍戦に出場したものの、同月下旬に左手首の関節炎でまたも戦線を離脱した。4月に復帰すると、同月下旬に今度は右ハムストリングスの筋損傷を発症。3度の故障を乗り越え、ようやく一軍の舞台に立った。二軍戦では11試合に先発出場して打率.286、2本塁打をマークしている。大学4年時は二塁、本職は三塁だが、この日は左翼に入った。

さる球界関係者がこう言った。

「二軍では三塁、左翼にも入るという形。二塁手ではないという首脳陣の考えがあるようです。そもそも、いずれ佐藤がメジャーに流出した時に備えたドラ1指名で、佐藤が在籍している間は外野。抜けたら三塁に入り、できれば4番も継承させるプランがあります」

この日は阪神のドラ1カルテットが躍動した。初回2死二塁から、2020年1位の佐藤が左前に先制打。三回には22年1位の森下が中前にはじき返すと、続く佐藤が12号2ランを放った。さらに16年1位の大山も右前打。創価大時代に「アマチュアナンバーワン打者」といわれた男は、頼もしいドラ1の先輩たちとともに、大きな一歩を踏み出した。

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ところで、立石はなぜ入団から立て続けに故障したのか。元陸上選手で筑波大准教授の谷川聡氏は、実際にその様子を見た上で「走り方にも課題がある」と指摘する。いったい何がどう悪いのか。●関連記事 【もっと読む】阪神・立石正広、何度も故障を招く根本原因 では、それらについて詳しく報じている。