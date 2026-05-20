加藤ミリヤ、第2子出産の瞬間を“自撮り”していた「赤ちゃんが出てくるところ撮りたいと思って」 無痛分娩での経験を赤裸々告白
シンガー・ソングライターの加藤ミリヤが19日放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。無痛分娩の体験を赤裸々に語った。
【写真】「幸せそう」わが子を抱きしめる2ショットを公開した加藤ミリヤ ※7.8枚目
加藤は2019年4月に結婚と第1子の妊娠を発表。同年6月に第1子男児を出産し、現在では3人の男児を育てるママとしての一面を持つ。藤本美貴から3人の出産方法を問われると、「全員違う産み方になった」と明かした。
第1子出産時は自然分娩を選択。痛みに苦しんだ経験から、第2子の出産では無痛分娩を選んだという加藤。「本当に痛くなくて『えっなにこれ？』みたいな」と当時の気持ちを振り返ると、「最後の出る瞬間、踏ん張って『えい』ってやる瞬間に自分でスマホを持って…。赤ちゃんが出てくるところ撮りたいと思って」と出産の誕生を自撮りしたことを明かした。
MCの藤本美貴が無痛分娩の感覚について「（赤ちゃんが）降りてくる感じはわかるんですか？」と質問すると、加藤は「言われたからわかるのかな。でもドゥルンっていうのは感じます」と赤ちゃんが出た感覚はあったと、貴重な体験談を語った。
【写真】「幸せそう」わが子を抱きしめる2ショットを公開した加藤ミリヤ ※7.8枚目
加藤は2019年4月に結婚と第1子の妊娠を発表。同年6月に第1子男児を出産し、現在では3人の男児を育てるママとしての一面を持つ。藤本美貴から3人の出産方法を問われると、「全員違う産み方になった」と明かした。
第1子出産時は自然分娩を選択。痛みに苦しんだ経験から、第2子の出産では無痛分娩を選んだという加藤。「本当に痛くなくて『えっなにこれ？』みたいな」と当時の気持ちを振り返ると、「最後の出る瞬間、踏ん張って『えい』ってやる瞬間に自分でスマホを持って…。赤ちゃんが出てくるところ撮りたいと思って」と出産の誕生を自撮りしたことを明かした。
MCの藤本美貴が無痛分娩の感覚について「（赤ちゃんが）降りてくる感じはわかるんですか？」と質問すると、加藤は「言われたからわかるのかな。でもドゥルンっていうのは感じます」と赤ちゃんが出た感覚はあったと、貴重な体験談を語った。