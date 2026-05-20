安藤優子、60代のワンピース“おでかけコーデ”3選を披露 TPOに合わせた私服に反響「シンプルで上品だね！」「色も綺麗ですね」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が18日、自身のインスタグラムを更新。「先週末はけっこう全力バタバタ（笑）そんな時のお出かけはワンピースが大活躍！」と書き出し、3パターンのワンピースコーデを披露した。
【写真】「シンプルで上品だね！」「色も綺麗ですね」安藤優子のワンピース“おでかけコーデ”3選
「すこしあらたまったお席へ」出かけた日は、ホワイト系の「エクリューの半袖ワンピース」をセレクト。ワンピースはリラックス感がありながら、バッグと靴で上品なコーディネートに仕上げている。
また「胃腸科クリニックにての健診から､中学の同期会へ（笑）」向かった日は、ネイビーの半袖マキシワンピースを。「三島にて講演会」の日は、ネイビーのストレッチが効いたキーネックワンピースをと、TPOに合わせた着こなしを披露している。
コメント欄には「ワンピース素敵」「可愛いです」「シンプルで上品だね！」「色も綺麗ですね♪暑くなるとワンピース重宝しますね」「お忙しい毎日でもスタイリッシュにきまる大人の優雅さが際立つ！」「よくお似合いです」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「シンプルで上品だね！」「色も綺麗ですね」安藤優子のワンピース“おでかけコーデ”3選
「すこしあらたまったお席へ」出かけた日は、ホワイト系の「エクリューの半袖ワンピース」をセレクト。ワンピースはリラックス感がありながら、バッグと靴で上品なコーディネートに仕上げている。
コメント欄には「ワンピース素敵」「可愛いです」「シンプルで上品だね！」「色も綺麗ですね♪暑くなるとワンピース重宝しますね」「お忙しい毎日でもスタイリッシュにきまる大人の優雅さが際立つ！」「よくお似合いです」など、さまざまな反響が寄せられている。