古川琴音主演『ミッドナイトタクシー』ゲスト出演発表 薮宏太、板尾創路、小手伸也ら
6月1日から始まるNHK夜ドラ『ミッドナイトタクシー』（後10：45）の取材会が20日、都内で行われ、毎週登場するメインゲストが発表された。
【写真】青いワンピースを着てさわやかにほほえむ古川琴音
物語の舞台は、夜の東京を走る1台のタクシー。ハンドルを握るのは、29歳のタクシードライバー・蘭象子（古川）。象子は、取り立ててじょう舌でもなく、特別な気配りができるわけでもないが、タクシーに乗った人々は、後になってその夜の風景を思い出してしまうという不思議な空気をまとっている。
タワーマンションへ向かう恋人同士の“字数制限の恋”、誕生日の偶然に心を揺らす2人の女性など、さまざまな事情を抱えた乗客が登場。象子は踏み込みすぎることなく、バックミラー越しに心を寄せる。人の人生の“通過点”であるはずの彼女もまた、30歳という節目に向かって、自分の探しものを探し始める。
ゲスト出演するのは、リリー・フランキー（声の出演）、恒松祐里、さとうほなみ、久保田紗友、板尾創路、小手伸也、山田真歩、萩原護、薮宏太、吉村界人、莉子、阿佐美、池田鉄、じろう（シソンヌ）、奥貫薫、礼真琴、兵頭功海、佐久間、筒井真理子、武田航平、鈴木浩介、旭惟吹、永井理子、三宅弘城、西田尚美、細川岳、篠原ゆき子、濱尾ノリタカ、森田想、山本未來。
先日発表したレギュラーキャストのほかに、毎週登場するユニークなキャストが一挙紹介された。
【写真】青いワンピースを着てさわやかにほほえむ古川琴音
物語の舞台は、夜の東京を走る1台のタクシー。ハンドルを握るのは、29歳のタクシードライバー・蘭象子（古川）。象子は、取り立ててじょう舌でもなく、特別な気配りができるわけでもないが、タクシーに乗った人々は、後になってその夜の風景を思い出してしまうという不思議な空気をまとっている。
ゲスト出演するのは、リリー・フランキー（声の出演）、恒松祐里、さとうほなみ、久保田紗友、板尾創路、小手伸也、山田真歩、萩原護、薮宏太、吉村界人、莉子、阿佐美、池田鉄、じろう（シソンヌ）、奥貫薫、礼真琴、兵頭功海、佐久間、筒井真理子、武田航平、鈴木浩介、旭惟吹、永井理子、三宅弘城、西田尚美、細川岳、篠原ゆき子、濱尾ノリタカ、森田想、山本未來。
先日発表したレギュラーキャストのほかに、毎週登場するユニークなキャストが一挙紹介された。