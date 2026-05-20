ニッポンの社長・ケツの母、テレビ登場で反響「かわいい！」「品がある」 “大好きな芸能人”にちなんだプレゼントも
お笑いコンビ・ニッポンの社長のケツが、19日放送のテレビ朝日系『ロンドンハーツ』（毎週火曜 後11：15）に出演し、実母を紹介した。
【動画・写真】「いつもありがとう」ニッポンの社長・ケツ＆母の2ショット
今回は「お母さん言いたい事があって東京まで来ました」企画を放送。人気芸人の息子に「本音が言いたい!!」という母たちが上京し、これまで面と向かって言えなかった本音や痛烈ダメ出しなどを行った。
番組公式Xでは、「『いつもありがとう』収録後、息子からお母さんへ」と、息子たちが母に感謝を伝える動画を公開。
また、ケツは自身のXで「ロンハーありがとうございました！オカンの大好きな目黒蓮さんがCMを務めているREGZAをプレゼントしました！産んでくれてありがとう！」と、2ショットを披露した。
これに対して、ファンからは「お母様かわいい！」「ケツのお母様、可愛いのよ。品があるし」「お母さん、ケツを生んでくれてありがとうございます！」など、反響の声が寄せられた。
【動画・写真】「いつもありがとう」ニッポンの社長・ケツ＆母の2ショット
今回は「お母さん言いたい事があって東京まで来ました」企画を放送。人気芸人の息子に「本音が言いたい!!」という母たちが上京し、これまで面と向かって言えなかった本音や痛烈ダメ出しなどを行った。
番組公式Xでは、「『いつもありがとう』収録後、息子からお母さんへ」と、息子たちが母に感謝を伝える動画を公開。
また、ケツは自身のXで「ロンハーありがとうございました！オカンの大好きな目黒蓮さんがCMを務めているREGZAをプレゼントしました！産んでくれてありがとう！」と、2ショットを披露した。
これに対して、ファンからは「お母様かわいい！」「ケツのお母様、可愛いのよ。品があるし」「お母さん、ケツを生んでくれてありがとうございます！」など、反響の声が寄せられた。