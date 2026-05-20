ロシアのプーチン大統領が北京に到着

ロシアのプーチン大統領は5月19日夜、習近平国家主席の招きに応じて特別機で北京入りし、中国への公式訪問を開始しました。

プーチン大統領は19日午後11時12分、特別機で北京首都国際空港に到着しました。同大統領の中国訪問は25回目となります。王毅外交部長が空港で出迎えました。



大統領の訪問期間中、両国首脳は二国間関係および各分野での協力や双方が関心を寄せる国際・地域問題について意見を交換する予定です。大統領の今回の訪問について、中国外交部の報道官は、「ここ数年、習主席とプーチン大統領の戦略的指導の下、中ロの新時代における全面的な戦略的協力パートナーシップは健全かつ安定した発展を遂げた。各分野での協力は絶えず拡大し、両国と両国民に確実な利益をもたらし、世界の戦略的安定および国際的な公平と正義の維持にも貢献している」と述べました。

今年は中ロ戦略的協力パートナーシップ構築30周年、「中ロ善隣友好協力条約」調印25周年に当たり、「中ロ教育年」がスタートした年でもあります。双方はこれを契機に、中ロ関係がより深く、より高いレベルへ発展していくことを引き続き推進し、世界により多くの安定性とプラスのエネルギーを注入するとしています。（提供/CGTN Japanese）