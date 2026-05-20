にじさんじのユニット「Speciale」とサンリオキャラクターズのコラボグッズが、5月20日18時よりにじさんじオフィシャルストアにて販売開始されることが発表された。

【画像あり】等身とミニキャラの2パターンで登場 グッズラインナップ

「Speciale」は、ANYCOLORが運営するVTuberグループ「にじさんじ」に所属する七瀬すず菜、早乙女ベリー、雲母たまこ、酒寄颯馬、渚トラウトの5名で構成されるユニット。今回のコラボでは、サンリオキャラクターズと組んだオリジナルグッズが展開される。

組み合わせは、七瀬すず菜×ハローキティ、早乙女ベリー×マイメロディ、雲母たまこ×ポムポムプリン、酒寄颯馬×バッドばつ丸、渚トラウト×シナモロールとなる。

ラインナップはアクリルスタンド、ランダムフォト風カード、キラキラ缶バッジセット、キラキラクリアファイル＆ステッカーセット、おなまえラバーキーホルダー、ポーチ、アクリルパスケース、着ぐるみマスコットの全8種。価格はランダムフォト風カードの350円（税込）から、ポーチの3,000円（税込）まで幅広く展開される。

イラストは等身ビジュアルを夏ハル、ミニキャラをハルアキ四季が担当している。商品の発送は6月上旬以降を予定している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）