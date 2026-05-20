令和7酒造年度全国新酒鑑評会の結果がきょう公表され、山形県からは19点が入賞し、このうち12点が金賞を受賞しました。（サムネイルはイメージです）

【写真を見る】金賞酒、入賞酒に選ばれたお酒は？ 令和7酒造年度全国新酒鑑評会 山形県からは12点が金賞を受賞！

全国新酒鑑評会は、清酒の品質の向上などを目的に毎年行われ、香りと味の調和などについて審査しています。

今年は全国の酒蔵から793点の吟醸酒が出品され、4月の予審を通過した411点について今月12・13日に決審が行われました。その結果、217点が金賞を受賞しました。

山形県からは19点が入賞し、このうち12点が金賞を受賞しました。

また、今年東北地方から出品された164点のうち、予審を通過したのは109点で、東北地方は全国で最も高い予審通過率となりました。

■山形県の入賞したお酒一覧（☆が金賞）

☆秀鳳酒造場 秀鳳

☆米鶴酒造 米鶴

☆東の麓酒造 東の麓

☆鈴木酒造店長井蔵 磐城壽

☆高木酒造 十四代

☆亀の井酒造 くどき上手

☆竹の露 白露垂珠

☆酒田酒造 上喜元

☆松山酒造 松嶺の富士

☆鯉川酒造 鯉川

☆麓井酒造 麓井

☆杉勇蕨岡酒造場 杉勇



千代寿虎屋 千代寿

小嶋総本店 東光

長沼 惣邑

出羽桜酒造 出羽桜

加藤嘉八郎酒造 大山

冨士酒造 栄光冨士

東北銘醸 初孫