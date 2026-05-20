TUY

写真拡大

令和7酒造年度全国新酒鑑評会の結果がきょう公表され、山形県からは19点が入賞し、このうち12点が金賞を受賞しました。（サムネイルはイメージです）

【写真を見る】金賞酒、入賞酒に選ばれたお酒は？ 令和7酒造年度全国新酒鑑評会　山形県からは12点が金賞を受賞！

全国新酒鑑評会は、清酒の品質の向上などを目的に毎年行われ、香りと味の調和などについて審査しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今年は全国の酒蔵から793点の吟醸酒が出品され、4月の予審を通過した411点について今月12・13日に決審が行われました。その結果、217点が金賞を受賞しました。

山形県からは19点が入賞し、このうち12点が金賞を受賞しました。

また、今年東北地方から出品された164点のうち、予審を通過したのは109点で、東北地方は全国で最も高い予審通過率となりました。

■山形県の入賞したお酒一覧（☆が金賞）

☆秀鳳酒造場　　　　　　秀鳳
☆米鶴酒造　　　　　　　米鶴
☆東の麓酒造　　　　　　東の麓
☆鈴木酒造店長井蔵　　　磐城壽
☆高木酒造　　　　　　　十四代
☆亀の井酒造　　　　　　くどき上手
☆竹の露　　　　　　　　白露垂珠
☆酒田酒造　　　　　　　上喜元
☆松山酒造　　　　　　　松嶺の富士
☆鯉川酒造　　　　　　　鯉川
☆麓井酒造　　　　　　　麓井
☆杉勇蕨岡酒造場　　　　杉勇

千代寿虎屋　　　　　　　千代寿
小嶋総本店　　　　　　　東光
長沼　　　　　　　　　　惣邑
出羽桜酒造　　　　　　　出羽桜
加藤嘉八郎酒造　　　　　大山
冨士酒造　　　　　　　　栄光冨士
東北銘醸　　　　　　　　初孫