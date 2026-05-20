榊原郁恵、俳優の長男・渡辺裕太の舞台観劇へ 親子で並んだ記念ショット公開「お2人良く似ていて、ほほ笑えましいです」「素敵なお写真」
渡辺徹さん（享年61）の妻で俳優・タレントの榊原郁恵（67）が19日、自身のインスタグラムを更新。長男・渡辺裕太（37）が出演する舞台の観劇に出かけたことを明かし、親子で並んだ記念ショットを披露した。
【写真】「お2人良く似ていて、ほほ笑えましいです」松岡昌宏＆長男・渡辺裕太との記念ショット披露の榊原郁恵
榊原は「松岡くん主演舞台『はがきの王様』裕太も出演してるので観劇、ご挨拶して来ました」と明かし、裕太、俳優・松岡昌宏（49）と並びピースサインを決めた記念写真など、複数枚のオフショットを掲載。
「本多劇場では5月24日まで。大阪公演は5月28日〜30日まで」とスケジュールを紹介するとともに、「因みに、この次の本多劇場公演は??なんと!!東京マハロ20周年記念公演『可もなく不可もない戦争』いよいよ、私出演作が控えております!!劇場でお待ちしてますね」とファンに呼びかけた。
コメント欄には「わたしも日曜日に観劇しました とても素敵な舞台でした」「心温まる素敵なお話で、何度でも観劇したいと思いました」と観劇報告がされていたほか、記念ショットには「かわい〜い！」「郁恵姉さん、輝く笑顔とっても可愛いです」「お2人良く似ていて、ほほ笑えましいです」「本当に親子ショットいいですね」「素敵なお写真です！」との反響が寄せられていた。
【写真】「お2人良く似ていて、ほほ笑えましいです」松岡昌宏＆長男・渡辺裕太との記念ショット披露の榊原郁恵
榊原は「松岡くん主演舞台『はがきの王様』裕太も出演してるので観劇、ご挨拶して来ました」と明かし、裕太、俳優・松岡昌宏（49）と並びピースサインを決めた記念写真など、複数枚のオフショットを掲載。
コメント欄には「わたしも日曜日に観劇しました とても素敵な舞台でした」「心温まる素敵なお話で、何度でも観劇したいと思いました」と観劇報告がされていたほか、記念ショットには「かわい〜い！」「郁恵姉さん、輝く笑顔とっても可愛いです」「お2人良く似ていて、ほほ笑えましいです」「本当に親子ショットいいですね」「素敵なお写真です！」との反響が寄せられていた。