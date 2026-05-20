中国を訪れているロシアのプーチン大統領は20日、習近平国家主席との首脳会談に臨みます。北京から中継です。

およそ30分後から、歓迎式典が行われる予定です。アメリカ、ロシアの首脳を2週にわたって受け入れる異例の外交日程に、中国メディアも「北京が外交の中心地として台頭してきた」と強調しています。

19日夜、北京の空港に到着したプーチン大統領は、王毅外相らに出迎えられました。プーチン大統領の訪中は去年9月以来で、25回目になります。

会談の焦点は、イラン情勢を受けた原油などエネルギー分野での協力拡大です。

中国は世界最大の原油輸入国で、輸入量のおよそ半分を中東が占めています。ホルムズ海峡封鎖の影響は大きく、中国はロシア産原油の輸入を増やしていて、会談では、原油のさらなる輸入拡大や、ロシアと中国を結ぶ天然ガスの新たなパイプラインについても話し合うとみられます。

また、トランプ大統領が先週、北京を訪れてから1週間足らずということもあり、米中協議の内容についても意見が交わされるとみられます。

中国としては、アメリカ、ロシアの首脳を相次いで迎え入れることで、外交的な影響力を誇示する狙いもありそうです。