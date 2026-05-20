7人組アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の公式Xで18日、メンバーの月足天音さん（26）が脚の治療のために活動を制限することが発表されました。

【映像】活動制限を発表した月足天音

「ご案内」のタイトルで、「月足天音につきまして、脚の痛みにより医師の診察を受けた結果、安静が必要との診断を受けました」と報告。それを踏まえ、「現在は治療と安静に努めておりますが、本人および関係各所と協議のうえ、無理のない範囲で活動を継続させていただくこととなりました」と伝えました。

今後については、「ライブ・TV出演におきましては、椅子に座った状態など、動きを制限してパフォーマンスを行わせていただく場合がございます」と説明し、「ファンの皆様ならびに関係者の皆様にはご心配をおかけいたしますこと、心よりおわび申し上げます。なにとぞご理解賜りますようお願い申し上げますとともに、引き続き温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけています。

また同日、月足さんも自身のXを更新。グループの公式Xでの発表をリポストしつつ、「いつも通りのパフォーマンスをお見せできなくなってしまうこと、たくさんのご心配をおかけしてしまうこと、本当にすみません」と謝罪し、「早く治せるよう努めます!!」と誓いました。（『ABEMA NEWS』より）