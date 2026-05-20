薄黄色のふわふわ。福井県民が愛してやまない謎フード『オーロラ印の味付たら』とは？ご当地食品研究所 vol.1

福井県民は薄い黄色のさきいかのような食品をご飯にのせて食べる……？【オーロラ印の味付たら】

旅好きで、食べることが大好きなオレンジページ編集部員。ときにはまだ見ぬおいしさを求めて調査を行うことも。「ポケモンローカルActs」の活動をしている自治体で、編集部員がピンときたご当地フードを紹介します！

今回調査するのは… カイリューが活躍する福井県で発見！「オーロラ印の味付たら」

調査報告１ 愛情たっぷり。

食べやすさを優先し、

手作業による一品！

「オーロラ印の味付たら」は、塩漬けした「たら」の身を薄く削った珍味。オーロラ印なのは、北海道産のたらを使用しており、パッケージも含めて厳しい寒さの空に揺らめくオーロラの美しいイメージをつけたかったのだそう。作り方を聞いたところ、まずは塩漬けスケトウダラを水に浸して塩抜き。その後、約10時間かけて冷風をかけて水分を抜きます。さらに骨抜きして、細かく削れば完成！ 驚きなのは、骨や血合いの除去作業が手作業で丁寧におこなわれていること。機械だと骨を見逃す恐れがあるのだそう。そう、子どもから大人まで安心して食べて欲しいという思いが詰まっている商品なんです。

調査報告２ 塩味にこだわり。

ご飯につまみに、しょっぱさが癖になる〜！

商品ができたのは、なんと約65年前。シンプルな塩味を貫くことで、長く愛されているんです。一瞬さきいかのようにも見えますが、袋から取り出すと薄〜く削られた黄金色のたらが登場。これを少しご飯にのせて食べると、しょっぱさでぐんぐん箸がすすむんです……！ ほかにも、お茶漬けやおにぎり、そのまま酒のおつまみにして食べるのも人気なのだそう。商品の紹介ページにある意外な食べ方としては、ピーマンなどの野菜を油で炒め、そこに味付たらを入れるけの炒めもの。ほどよい塩けで、調味料なしでもおいしく作れるんだそうです（次はその食べ方をしなくちゃ！）。

結論

絶妙な塩加減で65年間、

県民のご飯のおともで

あり続けていた！

推しポケモンの

コラボ食品も発見！

カイリューの越前まめ茶 昔から越前・福井で飲まれてきた「豆入り番茶」。選りすぐったほうじ茶と福井県産の大豆をブレンドし、香ばしく口あたりのさっぱりとしたお茶です。冬はホットで、夏は冷たく冷やしておいしく飲むことができます。 【商品情報】ひも付き5ｇ テトラティーバッグ5個入り

540円（税込み）／丸松茶舗

https://www.marumatsu-cha-ho.co.jp/

●上記店舗のほか、福井県アンテナショップ「ふくい食の国２９１」などで購入可能

今回調査したのは…

オレンジページnet編集部・ホーリー 岐阜県出身。動いてないとそわそわしちゃう、行動派オタクで旅好き。旅先では、ローカル鉄道に乗ったり、ご当地スーパーチェック、旅打ち（競馬）が定番。揚げものや甘辛味に目がない。うさぎ占いはアンゴラうさぎ。

「ポケモンローカルActs」とは?

12 道県ごとに選ばれた「推しポケモン」 が、地域の魅力を国内外に発信するお手伝いをする活動（Acts）。各地域で推しポケモンがデザインされたおみやげが購入できたり、推しポケモンのラッピング電車、バスが運行していたりと、さまざまな企画が実施されています。 ※この活動におけるポケモンの使用料は無償とさせていただいております。

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