福岡刑務所で、出所後の元受刑者の雇用を考えている事業者向けの説明会が開かれました。



福岡県宇美町の福岡刑務所で19日に開かれた説明会には、福岡や佐賀などから49の事業者が参加しました。



説明会は、刑期を終えて出所した元受刑者を雇用している事業者や、今後の雇用を検討している事業者が対象です。就労支援を通じて、再犯の防止を目指しています。



参加した事業者は刑務所内を見学したあと、元受刑者を雇用するにあたって気になっていることなどを刑務所の職員に質問していました。





■参加者「実際に会社を辞めて再犯して、刑務所に行っていますという話はあります。だから、極力うちに長くいてもらいたいと思うし、できる協力をしていきたいと思っています。」2023年の法務省の統計では、再犯した元受刑者のうち72パーセントは仕事に就いていない人で、仕事に就いている人のおよそ3倍でした。受刑者らの就労支援を行う「コレワーク九州」は、「出所後の就労と、その後の継続が再犯率の低下につながり、新たな被害者を出さない」と理解を求めていました。※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月19日午後5時すぎ放送