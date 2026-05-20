有望選手扱いに喜べばいいのか、それとも下位ランクに悲しめばいいのか……。

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米スポーツ専門局「ESPN」が日本時間19日、今年7月のMLBドラフトランキングを発表。「トップ150プロスペクト（有望株）」として上位155人に順位付けを行い、佐々木麟太郎（21=スタンフォード大）は153位でギリギリ滑り込んだ。

佐々木は大学2年生。16日にレギュラーシーズンが終了し、52試合で打率.261、16本塁打、47打点。日本のメディアは「チーム2冠！」と持ち上げるが、決して優れた数字とは言えない。スタンフォード大が所属するNCAA・ディビジョン1、いわば「大学野球の一軍」の個人成績では本塁打こそ75位タイだったものの、打率、打点はともにランク圏外だった。

「昨年度のMLBドラフトは30球団で合計615人を指名。人数が膨大なので、日本のようにスカウトが候補者を一人一人、入念にチェックなんてしない。大学野球ならば、それこそNCAAの成績の上から順番に指名することもあるほど。ESPNのランキングは参考資料として活用されるはずです」（球界関係者）

NCAAの成績を見ると、打率4割以上が12人、3割5分以上が195人もいる。本塁打王は34本で、20本以上が31人。チーム2冠とはいえ、佐々木の数字は完全に埋没している。そもそも一塁しか守れない佐々木は守備面での評価が低く、ESPNランキングでも一塁手のトップは70位だった。

「MLBもドラフト上位なら契約金10億円を超えることもある一方、例えば11位以下の指名だと1000万円以下がザラ。入団後の扱いにも差が出る。昨年ドラフトで佐々木の交渉権を獲得したソフトバンクは、『下位指名ならウチに来てくれる』と考えている。『佐々木はメジャーで高い評価をされない』と思ったからこそ、1位指名に踏み切ったのでしょう」（前出の関係者）

MLBとNPBのシーソーゲームは日本に傾いたと言えそうだが……。

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日刊ゲンダイは今春、ソフトバンクの城島CBOに独占インタビューを実施。なぜ佐々木を指名したのか。勝算はあるのか。入団後の展望などについても、「ポスティングをやらないとは言っていない」と、赤裸々に語ってくれた。●関連記事 【もっと読む】佐々木麟太郎の去就はどうなる？ソフトB城島健司CBO直撃（1） では、それらについて詳しく報じている。