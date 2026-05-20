「吉本の美容番長」ことお笑いタレントのシルク（年齢非公表）が20日までにブログを更新。中東情勢の悪化による日本の農作物などへの影響について言及した。

シルクは政府による備蓄米の対応や、農家支援政策の不十分さを批判するとともに、「輸入が止まれば、飢餓に国民を追い詰めるような、セルフ兵糧攻めをしてる」と指摘。「ナフサも足りてる、、は？ビニ−ルも肥料もマルチも売ってくれないわよ！政府は責任放棄してる。責任取るのが政府でしょ？ナフサ、足りませんので何とかします！と言わないと！マレ−シアも売ってくれないわよ」と訴えた。

「もう自由貿易は通じない、、物流が止まったらどうすんの？まさに今やん。。ホルムズ海峡は常に通れます。。。それが前提だったのに。。そんな前提はいとも簡単に崩れた」と、ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続いている状況に触れ「今頑張ってる農家を支えないと、、日本は自立できない。世界で最初に飢えるのは日本」と危惧。また、原油価格の高騰による運送業など様々な業種への悪影響を指摘し、「高市はん、、流通責任論やめないと！リスクを先取りしないと！どんな小さな不足でも政府に知らせてくれ！だよ！」とつづった。