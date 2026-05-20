お笑いコンビ、アンジャッシュの児嶋一哉が20日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。栃木県上三川町で起きた16歳の少年4人らによる強盗殺人事件に関連して、コメントした。

この事件で2番目に逮捕された高校生が、指示役として逮捕された竹前海斗容疑者と竹前美結容疑者の夫婦と接点があり、最初と3番に逮捕された高校生を誘ったとみられている。警察によると、少年の一部は容疑者夫婦から「やらなければ家族や友だちを殺す」などと言われたと供述しているという。

児嶋は、「実行役の少年は脅されていたということですけど、じゃあ指示した夫婦はどういう感じだったのか。さらに脅されていたのかなとか。本当にトップを捕まえないとこれは終わらない」と、真相の徹底解明を要望した。

また、「今こうしている時間にも指示を受けて実行しようとしたり、下調べしている人がもしいるとしたら、少年だろうが10代だろうが、強盗致死は無期懲役になる可能性があるということを考えて、勇気を持って警察に相談とかしてほしいなと思います」と呼びかけていた。