元モーニング娘。後藤真希（40）が20日、都内で行われた「rall．＋ブランドローンチ発表会」に登壇した。

13歳で芸能デビューし、肌と向き合ってきた経験を詰め込み、同ブランドをプロデュースした。

13歳のデビュー当時の肌の状態について「（中学の）夏休み中に加入が決まったので、それ以降、一気にお仕事でメイクする機会が増えてハードな日々でした」という。「デビューしてからは、今まで塗ったことが無いくらいいろんなものを塗る。めちゃくちゃニキビができてすごく肌荒れしました。睡眠時間、食生活も変わったのもあって、肌って正直だなと思います」と激動の日々を振り返った。

20代に入っての肌の変化を聞くと「世の中にいろんなスキンケアアイテムが増えて、韓国のアイテムとか。私たちは日焼けしてナンボの時代で、日焼けも当たり前にしちゃっていた。肌トラブルがあれば皮膚科に駆け込むような感じでした」と回想。現在はスキンケアのみならず食生活にも気をつけているといい、積極的に摂取する食品にアボカドや焼き鮭、ブルーベリーなどをあげた。