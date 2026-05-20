しつこい男性からの誘いを断るために苦労している人もいますよね。今回は、ある方法でそんな男性たちを撃退している女性のエピソードをご紹介します。

あえて母に会わせて…

「結婚願望なんて一切ないのに、男性から言い寄られることが多くて。上から目線でえらそうに口説いてくる男性には、あえて母を紹介するようにしています。うちの母は、ある宗教の熱心な信者。私が男性を紹介すると、大喜びで宗教の布教をしています（笑）。布教されて戸惑っている姿を見ると正直ちょっと笑えるし、その結果、二度と私と関わろうとしなくなるのでスッキリします。私は信仰心がないので宗教なんてどうでもいいけど、厄介な男性は全員去っていくので、とりあえずこの方法で撃退しています」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2026年3月）

▽ しつこい男性を撃退するために、あえて宗教を使っているという人も。それがきっかけで信仰に目覚める可能性もあるかもしれないし、そうなれば誰も損していないからいいですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。