「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午前１１時現在で、ＵＢＥ<4208.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



この日の東京株式市場でＵＢＥは急騰。同社はこの日朝方、未定としていた２７年３月期の配当予想について１６０円（前期１１０円）にすると発表した。中期経営計画で掲げている配当方針のＤＯＥ（株主資本配当率）目標について従来の「２．５％以上」から「３．５％以上」へ引き上げるとともに、中計の進捗を踏まえて早期に「４．０％」への引き上げを目指すことにしたため。これを受け株価は大きく上昇しており、買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS