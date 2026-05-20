西山琳久（にしやまりく）が、デビューシングル『おんじい』を7月22日にキングレコードよりリリースする。

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西山は、幼少期に幼稚園の送迎をしてくれた祖父の影響で演歌の道を歩み始め、日本テレビ系『歌唱王～全日本歌唱力選手権～』第13回大会にて、応募総数12,517人の頂点に立った長崎県在住の小学6年生だ。

本作の表題曲「おんじい」は、同番組で審査委員長を務めた秋元康のプロデュースによるもの。演歌を教えてくれた最愛の祖父への深い感謝と想いを綴った、等身大かつ心に響くオリジナル楽曲に仕上がっている。

デビュー日が決定したことを受けて、西山は「デビュー日が決まって、これまでになった姿を多くの方々に見てもらえることが嬉しいです。おんじいの歌詞のように、“演歌人生”を頑張って歌で恩返しをしていきたいです。」とコメントしている。

また、5月26日放送の音楽番組『うたコン』（NHK総合）への初出演も発表。デビュー前の出演を受けて西山は「自分が見てきた番組に、まさか自分が出演できることにびっくりしています。」と語っている。

（文＝リアルサウンド編集部）