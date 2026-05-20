開催：2026.5.20

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 2 - 5 [ブリュワーズ]

MLBの試合が20日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとブリュワーズが対戦した。

カブスの先発投手はベン・ブラウン、対するブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキーで試合は開始した。

1回表、5番 ギャレット・ミッチェル 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 CHC 0-1 MIL

3回表、ピッチャー ベン・ブラウンがワイルドピッチでブリュワーズ得点 CHC 0-2 MIL、6番 ジェーク・バウアーズ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 CHC 0-3 MIL

8回表、2番 ブライス・チュラング 5球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでブリュワーズ得点 CHC 0-5 MIL

8回裏、1番 ニコ・ホーナー 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 1-5 MIL、5番 鈴木誠也 4球目を打ってサードへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 2-5 MIL

試合は2対5でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのジェーコブ・ミジオロウスキーで、ここまで4勝2敗0S。負け投手はカブスのベン・ブラウンで、ここまで1勝2敗1S。ブリュワーズのウリベにセーブがつき、2勝2敗5Sとなっている。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、2安打、1打点、打率は.273となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-20 11:28:15 更新