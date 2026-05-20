2026年5月20日（水） MLB ロイヤルズ vs Rソックス 試合結果
開催：2026.5.20
会場：カウフマン・スタジアム
結果：[ロイヤルズ] 1 - 7 [Rソックス]
MLBの試合が20日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとRソックスが対戦した。
ロイヤルズの先発投手はベイリー・ファルター、対するRソックスの先発投手はランヘル・スアレスで試合は開始した。
1回表、4番 ウィルソン・コントレラス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 KC 0-1 BOS
1回裏、4番 レーン・トーマス 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 KC 1-1 BOS
2回表、9番 ケーレブ・ダービン 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 KC 1-2 BOS
8回表、4番 ウィルソン・コントレラス 8球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでRソックス得点 KC 1-3 BOS
9回表、1番 ジャレン・デュラン 4球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでRソックス得点 KC 1-6 BOS、4番 ウィルソン・コントレラス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 KC 1-7 BOS
試合は1対7でRソックスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はRソックスのギャレット・ウィットロックで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はロイヤルズのベイリー・ファルターで、ここまで0勝1敗0S。
なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で3打数、1安打、0打点、打率は.262となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-20 11:30:16 更新