開催：2026.5.20

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 1 - 7 [Rソックス]

MLBの試合が20日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとRソックスが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はベイリー・ファルター、対するRソックスの先発投手はランヘル・スアレスで試合は開始した。

1回表、4番 ウィルソン・コントレラス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 KC 0-1 BOS

1回裏、4番 レーン・トーマス 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 KC 1-1 BOS

2回表、9番 ケーレブ・ダービン 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 KC 1-2 BOS

8回表、4番 ウィルソン・コントレラス 8球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでRソックス得点 KC 1-3 BOS

9回表、1番 ジャレン・デュラン 4球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでRソックス得点 KC 1-6 BOS、4番 ウィルソン・コントレラス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 KC 1-7 BOS

試合は1対7でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのギャレット・ウィットロックで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はロイヤルズのベイリー・ファルターで、ここまで0勝1敗0S。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で3打数、1安打、0打点、打率は.262となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-20 11:30:16 更新