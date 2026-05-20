アサイーってどんな食べ物？


【画像を見る】アサイーとは？美容に嬉しい鉄分・ポリフェノールの秘密とおうちでの楽しみ方

カフェのメニューやSNSなどで見かけることの多い「アサイーボウル」。近年はスーパーマーケットなどでも関連商品を目にする機会が増えました。美味しくヘルシーなイメージが定着しつつありますが、そもそもアサイーとはどのような植物なのでしょう。

そこで今回は、日本で最初にアサイーを広めた「フルッタフルッタ」に、アサイーについて教えてもらいました。スーパーフードの代表格とも呼ばれるアサイーの特徴や、秘められた栄養価、そしてご自宅で手軽に楽しめるアレンジレシピをご紹介します。

■ アサイーはどのような植物か

アサイーの実はブルーベリーと間違えやすい？


アサイーは、ブラジルのアマゾンを原産とするヤシ科の植物です。自生するものは25メートルほどの高さになり、ブルーベリーよりひと回り大きい黒紫色の実をつけます。

この実は、1粒あたりの可食部がわずか5％ほどしかありません。しかし、この少ない部分に豊富な栄養素や抗酸化成分が蓄えられており、現地では15世紀の大航海時代以前から、アマゾンの先住民の貴重な栄養源として食されてきました。

アサイーはヤシ科の植物


■なぜアサイーはスーパーフードと呼ばれるのか

アサイーは、赤道直下の強い紫外線と激しい雨といった過酷な環境で育ちます。そのため、ストレスによる活性酸素と戦う抗酸化物質を蓄えており、「スーパーフードの代表格」とされています。

その代表的な成分がポリフェノールであり、ワインのような深紫色がその豊富さを物語っています。ほかにも、日常の食事で不足しがちな栄養素が数多く含まれています。

アサイー100gあたりの栄養価


　　出典：株式会社フルッタフルッタ

■鉄分：生プルーンの約14倍

■アントシアニン：ブルーベリーの約2倍

■食物繊維：レタスの約17倍

■カルシウム：牛乳の約3倍

また、フルッタフルッタと千葉大学との研究実験（マウスを用いたもの）では、アサイーを摂取することで腎臓が反応し、「エリスロポエチン」という造血ホルモンが分泌される仕組みが示唆されています。このホルモンが骨髄に赤血球を産生するよう働きかけるため、アサイーに含まれる成分が健康維持に役立つ可能性があり、その点において注目されています。

フルッタフルッタのアサイーは、私たちの体だけでなく、地球環境にも配慮した方法で栽培されています。 その一つが、森をつくる農業と呼ばれる「アグロフォレストリー」という農法です。アマゾンの荒廃地に多様な果樹や樹木を混植することで、持続的な生産を可能にしています。アサイーを消費することが、CO2の吸収源となる森をつくり、雇用を生み出して地域発展に寄与するなど、サステナブル（持続可能）な取り組みにつながっています。

■おうちで簡単、アサイーのおすすめレシピ

栄養価が高く環境にも優しいアサイーですが、市販の冷凍ピューレなどを使えばご自宅でも手軽に取り入れることができます。朝食や軽食にぴったりのレシピをご紹介します。

最近はアレンジしやすい市販の商品も販売されています。おうちで気軽にカフェライクなアサイースイーツを作ってみませんか。

定番のアサイーボウルのレシピをフルッタフルッタに教えてもらいました！

アサイーピューレでアサイーボウル


アサイーピューレでアサイーボウル

冷凍のアサイーピューレを使った、定番のアサイーボウルです。フルーツやグラノーラを合わせることで、満足感のある一品になります。

【材料・1人分】

冷凍アサイーピューレ(プレーン)凍ったもの...1袋(100g)、バナナ...1本、はちみつ...小さじ1~2杯(お好みで調整)、氷...50g、お好みのトッピング...適量

【作り方】

1.材料を全てミキサーで混ぜて器に移し、トッピングを加えたら完成！

※1歳未満の乳児にはちみつを与えないようにしてください

栄養豊富で奥深い魅力を持つアサイー。ぜひ日々の食生活に取り入れて、健やかな体づくりに役立ててみてはいかがでしょうか。

文＝レタスクラブ編集部K　監修＝齋藤久美子（栄養士）取材協力＝フルッタフルッタ