【驚きの栄養】アサイーとブルーベリーはどう違う？アマゾンが生んだスーパーフードの歴史と真実
【画像を見る】アサイーとは？美容に嬉しい鉄分・ポリフェノールの秘密とおうちでの楽しみ方
カフェのメニューやSNSなどで見かけることの多い「アサイーボウル」。近年はスーパーマーケットなどでも関連商品を目にする機会が増えました。美味しくヘルシーなイメージが定着しつつありますが、そもそもアサイーとはどのような植物なのでしょう。
そこで今回は、日本で最初にアサイーを広めた「フルッタフルッタ」に、アサイーについて教えてもらいました。スーパーフードの代表格とも呼ばれるアサイーの特徴や、秘められた栄養価、そしてご自宅で手軽に楽しめるアレンジレシピをご紹介します。
アサイーは、ブラジルのアマゾンを原産とするヤシ科の植物です。自生するものは25メートルほどの高さになり、ブルーベリーよりひと回り大きい黒紫色の実をつけます。
この実は、1粒あたりの可食部がわずか5％ほどしかありません。しかし、この少ない部分に豊富な栄養素や抗酸化成分が蓄えられており、現地では15世紀の大航海時代以前から、アマゾンの先住民の貴重な栄養源として食されてきました。
■なぜアサイーはスーパーフードと呼ばれるのか
アサイーは、赤道直下の強い紫外線と激しい雨といった過酷な環境で育ちます。そのため、ストレスによる活性酸素と戦う抗酸化物質を蓄えており、「スーパーフードの代表格」とされています。
その代表的な成分がポリフェノールであり、ワインのような深紫色がその豊富さを物語っています。ほかにも、日常の食事で不足しがちな栄養素が数多く含まれています。
出典：株式会社フルッタフルッタ
■鉄分：生プルーンの約14倍
■アントシアニン：ブルーベリーの約2倍
■食物繊維：レタスの約17倍
■カルシウム：牛乳の約3倍
また、フルッタフルッタと千葉大学との研究実験（マウスを用いたもの）では、アサイーを摂取することで腎臓が反応し、「エリスロポエチン」という造血ホルモンが分泌される仕組みが示唆されています。このホルモンが骨髄に赤血球を産生するよう働きかけるため、アサイーに含まれる成分が健康維持に役立つ可能性があり、その点において注目されています。
フルッタフルッタのアサイーは、私たちの体だけでなく、地球環境にも配慮した方法で栽培されています。 その一つが、森をつくる農業と呼ばれる「アグロフォレストリー」という農法です。アマゾンの荒廃地に多様な果樹や樹木を混植することで、持続的な生産を可能にしています。アサイーを消費することが、CO2の吸収源となる森をつくり、雇用を生み出して地域発展に寄与するなど、サステナブル（持続可能）な取り組みにつながっています。
■おうちで簡単、アサイーのおすすめレシピ
栄養価が高く環境にも優しいアサイーですが、市販の冷凍ピューレなどを使えばご自宅でも手軽に取り入れることができます。朝食や軽食にぴったりのレシピをご紹介します。
最近はアレンジしやすい市販の商品も販売されています。おうちで気軽にカフェライクなアサイースイーツを作ってみませんか。
定番のアサイーボウルのレシピをフルッタフルッタに教えてもらいました！
アサイーピューレでアサイーボウル
冷凍のアサイーピューレを使った、定番のアサイーボウルです。フルーツやグラノーラを合わせることで、満足感のある一品になります。
【材料・1人分】
冷凍アサイーピューレ(プレーン)凍ったもの...1袋(100g)、バナナ...1本、はちみつ...小さじ1~2杯(お好みで調整)、氷...50g、お好みのトッピング...適量
【作り方】
1.材料を全てミキサーで混ぜて器に移し、トッピングを加えたら完成！
※1歳未満の乳児にはちみつを与えないようにしてください
栄養豊富で奥深い魅力を持つアサイー。ぜひ日々の食生活に取り入れて、健やかな体づくりに役立ててみてはいかがでしょうか。
文＝レタスクラブ編集部K 監修＝齋藤久美子（栄養士）取材協力＝フルッタフルッタ