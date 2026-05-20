シーラホールディングス <8887> [東証Ｓ] が5月20日昼(11:30)に業績・配当修正を発表。26年5月期の連結経常利益を従来予想の13.5億円→20億円に48.1％上方修正した。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結経常利益も従来予想の0.8億円→7.3億円に8.5倍増額した計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の12円→13円(前期は3.5円)に増額修正した。



※今期から連結決算に移行。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年５月期第３四半期連結累計期間の業績につきましては、期初計画通りに新築マンションの販売が進捗したほか、５月15日に開示いたしました「（開示事項の経過）販売用不動産の売却決済完了および建築工事の受注に関するお知らせ」記載の物件を含む、複数件の計画外売却を行ったことにより売上高および営業利益、経常利益が当初予想を上回る見込みとなります。なお、当社は、継続的な成長の実現に向けた準備として、連結子会社の清算および保有資産の減損等による特別損失を計上する見込みであります。これにより、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、2025年10月15日に公表した2026年５月期の通期連結業績予想から据置きとなります。 したがって、2026年5月期第３四半期連結累計期間および第４四半期の業績動向等を踏まえ、2026年5月期の通期業績予想につきましては上記のとおり修正いたします。



当社は、株主の皆さまへの利益還元を重要な経営課題と認識しております。上述の通り、2026年５月期通期連結業績を上方修正することとなったため、利益成長を通じた1株当たり配当金の増加を目指すという従来の方針に則り、2026年５月期の1株当たり配当金（期末）の予想を、前回発表時の６円00銭（うち記念配当1円を含む）から１円00銭増額し、７円00銭とします。また、今後ホルムズ海峡紛争による資材供給の減少等が懸念されますが、来期以降も今期と同水準またはそれ以上の配当金を株主の皆様へ継続還元できるよう、事業運営を進めてまいります。