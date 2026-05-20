20日前引けの日経平均株価は5日続落。前日比786.43円（-1.30％）安の5万9764.16円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は165、値下がりは1382、変わらずは17と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均マイナス寄与度は193.89円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が137.78円、フジクラ <5803>が78.64円、ファナック <6954>が45.76円、ＴＤＫ <6762>が36.96円と並んだ。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を102.58円押し上げ。次いでファストリ <9983>が52.29円、イビデン <4062>が21.12円、キオクシア <285A>が19.48円、良品計画 <7453>が7.51円と続いた。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇はその他金融の1業種のみ。値下がり1位は建設で、以下、非鉄金属、機械、石油・石炭、電気機器、電気・ガスが並んだ。



株探ニュース