20日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比38.8％増の3256億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同50.6％増の2626億円だった。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本成長株アクティブ <2083> 、ＮＥＸＴ 金融 <1632> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ国債先物ダブルイン <2251> など13銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉシェアーズ 米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> 、ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 <2517> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <467A> 、ＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1490> など41銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 農産物上場投資信託 <1687> が3.19％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は3.66％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は3.53％安、グローバルＸ テック・トップ２０－日本株式 <2854> は3.51％安、東証グロース２５０ＥＴＦ <2516> は3.47％安、ＮＥＸＴ 東証グロース市場２５０ <2042> は3.43％安と大幅に下落した。



日経平均株価が786円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1658億1600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1304億9000万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が252億8200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が231億3600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が140億2900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が121億500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が80億1100万円の売買代金となった。



株探ニュース