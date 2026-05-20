　20日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　165816　　　56.9　　　 58830
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 25282　　　28.9　　　　3691
３. <1321> 野村日経平均　　 23136　　　89.3　　　 62550
４. <1360> 日経ベア２　　　 14029　　　 6.1　　　　90.6
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12105　　　47.2　　　 70130
６. <2644> ＧＸ半導日株　　 10827　　　15.6　　　　3610
７. <1579> 日経ブル２　　　　8011　　　17.2　　　 635.1
８. <1568> ＴＰＸブル　　　　7067　　　83.1　　　 868.4
９. <1540> 純金信託　　　　　6012　　　 1.5　　　 21230
10. <200A> 野村日半導　　　　3675　　 -53.4　　　　4047
11. <1306> 野村東証指数　　　3333　　　54.0　　　 401.1
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　2999　　　90.7　　　　6223
13. <1330> 上場日経平均　　　2520　　 140.2　　　 62640
14. <1542> 純銀信託　　　　　2286　　　-9.5　　　 34780
15. <1346> ＭＸ２２５　　　　1789　　 199.7　　　 62160
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　1742　　　80.9　　　 62320
17. <1615> 野村東証銀行　　　1725　　　13.7　　　 659.5
18. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1421　　　-0.1　　　　 148
19. <1489> 日経高配５０　　　1353　　 128.2　　　　3184
20. <1398> ＳＭＤリート　　　1255　　 -51.6　　　1855.5
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1209　　　44.6　　　1937.5
22. <314A> ｉＳゴールド　　　1119　　 126.5　　　 337.7
23. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1094　　 -52.5　　　　5968
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1004　　　14.4　　　　3623
25. <1308> 上場東証指数　　　 854　　 143.3　　　　3965
26. <2036> 金先物Ｗブル　　　 831　　　80.3　　　176300
27. <1358> 上場日経２倍　　　 820　　　23.9　　　112300
28. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 756　　 240.5　　　 65900
29. <1356> ＴＰＸベア２　　　 710　　　25.2　　　 127.6
30. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 671　　 -40.1　　　 391.9
31. <1655> ｉＳ米国株　　　　 662　　　-1.5　　　 843.7
32. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 633　　 174.0　　　 65380
33. <2243> ＧＸ半導体　　　　 632　　 -31.9　　　　4280
34. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 536　　　79.3　　　　 861
35. <1571> 日経インバ　　　　 516　　　68.6　　　　 337
36. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 444　　 -20.6　　　　　92
37. <2516> 東証グロース　　　 434　　　36.9　　　 629.0
38. <1631> 野村銀行１７　　　 421　　　63.8　　　 35340
39. <1328> 野村金連動　　　　 420　　　70.0　　　 16855
40. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 411　　　96.7　　　　2678
41. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 394　　　20.1　　　 558.7
42. <2559> ＭＸ全世界株　　　 390　　 -10.3　　　 28660
43. <1597> ＭＸＪリート　　　 380　　 357.8　　　　1859
44. <2526> 農中４００　　　　 336　 11100.0　　　 35210
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 331　　 -44.7　　　　1012
46. <1545> 野村ナスＨ無　　　 329　　 -23.7　　　 46430
47. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 311　　 -41.8　　　 73270
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 305　　　90.6　　　 33720
49. <1348> ＭＸトピクス　　　 301　　1154.2　　　　3963
50. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 282　　 297.2　　　 60500
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース