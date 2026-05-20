ETF売買代金ランキング＝20日前引け
20日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 165816 56.9 58830
２. <1357> 日経Ｄインバ 25282 28.9 3691
３. <1321> 野村日経平均 23136 89.3 62550
４. <1360> 日経ベア２ 14029 6.1 90.6
５. <1458> 楽天Ｗブル 12105 47.2 70130
６. <2644> ＧＸ半導日株 10827 15.6 3610
７. <1579> 日経ブル２ 8011 17.2 635.1
８. <1568> ＴＰＸブル 7067 83.1 868.4
９. <1540> 純金信託 6012 1.5 21230
10. <200A> 野村日半導 3675 -53.4 4047
11. <1306> 野村東証指数 3333 54.0 401.1
12. <1329> ｉＳ日経 2999 90.7 6223
13. <1330> 上場日経平均 2520 140.2 62640
14. <1542> 純銀信託 2286 -9.5 34780
15. <1346> ＭＸ２２５ 1789 199.7 62160
16. <1320> ｉＦ日経年１ 1742 80.9 62320
17. <1615> 野村東証銀行 1725 13.7 659.5
18. <1459> 楽天Ｗベア 1421 -0.1 148
19. <1489> 日経高配５０ 1353 128.2 3184
20. <1398> ＳＭＤリート 1255 -51.6 1855.5
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1209 44.6 1937.5
22. <314A> ｉＳゴールド 1119 126.5 337.7
23. <1671> ＷＴＩ原油 1094 -52.5 5968
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1004 14.4 3623
25. <1308> 上場東証指数 854 143.3 3965
26. <2036> 金先物Ｗブル 831 80.3 176300
27. <1358> 上場日経２倍 820 23.9 112300
28. <1623> 野村鉄鋼非鉄 756 240.5 65900
29. <1356> ＴＰＸベア２ 710 25.2 127.6
30. <1475> ｉＳＴＰＸ 671 -40.1 391.9
31. <1655> ｉＳ米国株 662 -1.5 843.7
32. <1326> ＳＰＤＲ 633 174.0 65380
33. <2243> ＧＸ半導体 632 -31.9 4280
34. <513A> ＧＸ防衛日株 536 79.3 861
35. <1571> 日経インバ 516 68.6 337
36. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 444 -20.6 92
37. <2516> 東証グロース 434 36.9 629.0
38. <1631> 野村銀行１７ 421 63.8 35340
39. <1328> 野村金連動 420 70.0 16855
40. <1367> ｉＦＴＰＷブ 411 96.7 2678
41. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 394 20.1 558.7
42. <2559> ＭＸ全世界株 390 -10.3 28660
43. <1597> ＭＸＪリート 380 357.8 1859
44. <2526> 農中４００ 336 11100.0 35210
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 331 -44.7 1012
46. <1545> 野村ナスＨ無 329 -23.7 46430
47. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 311 -41.8 73270
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 305 90.6 33720
49. <1348> ＭＸトピクス 301 1154.2 3963
50. <1369> Ｏｎｅ２２５ 282 297.2 60500
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 165816 56.9 58830
２. <1357> 日経Ｄインバ 25282 28.9 3691
３. <1321> 野村日経平均 23136 89.3 62550
４. <1360> 日経ベア２ 14029 6.1 90.6
５. <1458> 楽天Ｗブル 12105 47.2 70130
６. <2644> ＧＸ半導日株 10827 15.6 3610
７. <1579> 日経ブル２ 8011 17.2 635.1
８. <1568> ＴＰＸブル 7067 83.1 868.4
９. <1540> 純金信託 6012 1.5 21230
10. <200A> 野村日半導 3675 -53.4 4047
11. <1306> 野村東証指数 3333 54.0 401.1
12. <1329> ｉＳ日経 2999 90.7 6223
13. <1330> 上場日経平均 2520 140.2 62640
14. <1542> 純銀信託 2286 -9.5 34780
15. <1346> ＭＸ２２５ 1789 199.7 62160
16. <1320> ｉＦ日経年１ 1742 80.9 62320
17. <1615> 野村東証銀行 1725 13.7 659.5
18. <1459> 楽天Ｗベア 1421 -0.1 148
19. <1489> 日経高配５０ 1353 128.2 3184
20. <1398> ＳＭＤリート 1255 -51.6 1855.5
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1209 44.6 1937.5
22. <314A> ｉＳゴールド 1119 126.5 337.7
23. <1671> ＷＴＩ原油 1094 -52.5 5968
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1004 14.4 3623
25. <1308> 上場東証指数 854 143.3 3965
26. <2036> 金先物Ｗブル 831 80.3 176300
27. <1358> 上場日経２倍 820 23.9 112300
28. <1623> 野村鉄鋼非鉄 756 240.5 65900
29. <1356> ＴＰＸベア２ 710 25.2 127.6
30. <1475> ｉＳＴＰＸ 671 -40.1 391.9
31. <1655> ｉＳ米国株 662 -1.5 843.7
32. <1326> ＳＰＤＲ 633 174.0 65380
33. <2243> ＧＸ半導体 632 -31.9 4280
34. <513A> ＧＸ防衛日株 536 79.3 861
35. <1571> 日経インバ 516 68.6 337
36. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 444 -20.6 92
37. <2516> 東証グロース 434 36.9 629.0
38. <1631> 野村銀行１７ 421 63.8 35340
39. <1328> 野村金連動 420 70.0 16855
40. <1367> ｉＦＴＰＷブ 411 96.7 2678
41. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 394 20.1 558.7
42. <2559> ＭＸ全世界株 390 -10.3 28660
43. <1597> ＭＸＪリート 380 357.8 1859
44. <2526> 農中４００ 336 11100.0 35210
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 331 -44.7 1012
46. <1545> 野村ナスＨ無 329 -23.7 46430
47. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 311 -41.8 73270
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 305 90.6 33720
49. <1348> ＭＸトピクス 301 1154.2 3963
50. <1369> Ｏｎｅ２２５ 282 297.2 60500
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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